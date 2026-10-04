Trump confirma al director de inteligencia nacional como nuevo zar de la IA

Walter es un abogado estadounidense que fue fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York entre 2025 y 2026 y presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) entre 2017 y 2020.

Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró formalmente el domingo al jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, como líder de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, en medio de advertencias de investigadores sobre los posibles peligros de esta tecnología.

La Fuerza de Súper Inteligencia, dirigida por Clayton, tiene "la misión de coordinar el esfuerzo del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando al mundo en superinteligencia, que muchos dicen es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.

Walter es un abogado estadounidense que fue fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York entre 2025 y 2026 y presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) entre 2017 y 2020.