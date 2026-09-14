Trump dice que hay una 'conspiración enfermiza' contra la IA

Los mercados reaccionaron este lunes con nerviosismo y las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados a pisar el freno.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA), desestimando los llamados a desacelerar el ritmo de su desarrollo para prevenir riesgos.

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Los mercados reaccionaron este lunes con nerviosismo y las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados a pisar el freno.

Esos llamados, de observadores independientes y ahora de los líderes del sector, alimentan el temor de que sistemas informáticos superinteligentes puedan volverse incontrolables y acabar con la humanidad creando patógenos o desencadenando una guerra nuclear.

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente al principal promotor de este llamado, el jefe de la firma Anthropic, Dario Amodei.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", acusó Trump.

"El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!", afirmó.

"¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!" amenazó.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

"¡QUIEN GANE LA IA, GANA! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo" aseguró Trump. Trump ya criticó las advertencias apocalípticas el domingo ante periodistas, a los que aseguró que había hablado con las principales figuras del sector.

"No las estamos minimizando" aseguró, en alusión a esas advertencias. "Sabemos que [el desarrollo de la IA] va a ser mucho más bueno que malo", añadió.

El jefe de espionaje de China advirtió el domingo que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, afirmando que potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para amenazar el orden social.

El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, escribió en un artículo que la IA es ahora "el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y una nueva pista para la rivalidad estratégica entre grandes potencias".

Señaló específicamente a Claude Mythos, de Anthropic, y a ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, por sus avanzadas capacidades de pirateo informático que, potencialmente, "plantean riesgos graves para la infraestructura crítica de información de China".

Preocupación de líderes mundiales

Las preocupaciones globales sobre la IA se han intensificado drásticamente en los últimos días.

El rey Carlos III de Gran Bretaña recibirá a representantes de las principales empresas de IA en un encuentro en Escocia, dijo el lunes una fuente cercana al evento. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió también el lunes a los países y a las empresas de inteligencia artificial que actúen con urgencia para frenar una tecnología que, advirtió, plantea "riesgos sin precedentes".

En una carta enviada a países y desarrolladores de IA y compartida con los medios, Türk advirtió que el mundo se encuentra "al borde de un cambio irreversible, que afectará no solo a nosotros, sino a generaciones de seres humanos por venir".

El director del grupo francés de defensa y tecnología Thales también pidió el lunes a los gobiernos que asuman la responsabilidad de regular la inteligencia artificial.

Trump y parte de los republicanos se han resistido hasta ahora a los crecientes llamados a regular la IA, un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pero hay indicios de una creciente reacción en Estados Unidos. Los votantes estadounidenses ya se mostraban escépticos respecto a los centros de datos de IA, grandes consumidores de energía, que él respalda, y ahora los demócratas piden que el Congreso establezca barreras de protección para la IA.

El vicepresidente JD Vance, que mantiene estrechos vínculos con Silicon Valley, expresó el lunes sus dudas sobre el hecho de que ahora los líderes tecnológicos se hayan sumado al coro de llamados a la regulación estatal.

"Me resulta un poco extraño que tengas a tantas empresas punteras de IA acudiendo al gobierno y rogando al gobierno que las regule", declaró a los periodistas. "Me parece un poco como un caballo de Troya", añadió.