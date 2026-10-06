Asignan plazas de internado a nuevos médicos en la CSS para reforzar la atención de salud

La CSS, en conjunto con distintas instituciones de salud, habilitó 112 plazas para los futuros internos de medicina.

Ciudad de Panamá/112 plazas fueron habilitadas por la Caja del Seguro Social (CSS) en el segundo Acto de Viva Voz, siendo esto parte del proceso de formación de los nuevos profesionales de la salud que desarrollarán sus prácticas en distintas regiones del país.

Según la entidad, los internos cumplen doble función completando su formación académica para alcanzar la idoneidad como médicos y brindar apoyo asistencial, bajo la supervisión y acompañamiento de médicos generales, especialistas y residentes.

Este plan está previsto para iniciarse el 1 de diciembre y, durante el primer año, los médicos serán distribuidos en distintas instalaciones como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L.

Por consiguiente, el segundo año los internos se distribuirán en diferentes regiones como Bocas del Toro, Chiriquí (David y Puerto Armuelles), Coclé, Veraguas, Herrera, Colón y Panamá este.

La institución hace énfasis en que la obtención de estas plazas permite la ampliación de la formación académica y hacer más accesible el recurso humano en salud para las diferentes regiones del territorio nacional.

Este proceso de adjudicación de plazas estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, integrada por representantes del Minsa, CSS, Colegio de Médicos de Panamá, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos.

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