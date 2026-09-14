Autoridades realizarán nueva inspección tras aparición de espuma en río Blanco de Coclé

Las autoridades ambientales informaron que, hasta el momento, no han encontrado indicios concluyentes de contaminación. Durante la inspección no se detectaron olores inusuales, cambios en la coloración del agua ni mortandad de peces o camarones.

La Pintada, Coclé/La presencia de espuma en el río Blanco, ubicado en el corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, es investigada por las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para determinar su origen.

De acuerdo con la información preliminar, durante la inspección realizada en el área no se encontraron, hasta el momento, indicios que permitan concluir que la espuma fue provocada por la presencia de algún compuesto químico.

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Las autoridades señalaron que también han recibido comentarios de residentes de la comunidad que atribuyen este fenómeno a causas naturales. Sin embargo, indicaron que continuarán las investigaciones antes de establecer una conclusión sobre lo ocurrido.

Durante la verificación en campo, los funcionarios no detectaron ningún olor inusual asociado a la espuma. Tampoco observaron mortandad de peces o camarones, que podrían ser indicios de una posible contaminación.

De igual forma, dieron a conocer que la coloración del agua del río no presentó cambios durante la inspección. Las autoridades ambientales realizarán una nueva inspección y mantendrán las verificaciones necesarias para determinar si existe algún compuesto que pueda estar relacionado con la aparición de espuma en el río Blanco.

Con información de Nathali Reyes