Canal de Panamá: fuertes lluvias afectan el servicio de agua de la potabilizadora de Mendoza

El equipo técnico del Canal trabaja para restablecer el flujo normal de agua.

Potabilizadora de Mendoza / TVN Noticias

La Chorrera, Panamá Oeste/Una incidencia en la toma de agua de la planta potabilizadora de Mendoza redujo temporalmente el caudal de entrada y ocasionó afectaciones en el servicio, según un comunicado del canal de Panamá emitido este domingo 4 de octubre.

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"La situación se debe a las fuertes lluvias de ayer, que provocaron crecidas en los ríos cercanos", explicó la entidad.

El equipo técnico trabaja para restablecer el flujo normal de agua. “Nuestro equipo técnico realiza las acciones necesarias para restablecer el flujo normal de agua y garantizar el servicio a la mayor brevedad posible”, señala el comunicado.

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