Capacitan a funcionarios de salud para mejorar atención a personas con discapacidad

La primera jornada de capacitación 'Discapacidad y Salud' reunió a funcionarios de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

Provincia de Veraguas./En Panamá, una de cada seis personas vive con alguna condición de discapacidad, una realidad que llevó a funcionarios del sistema de salud de la zona central del país a participar en una jornada de capacitación para fortalecer la atención en los centros médicos y ampliar las oportunidades para esta población.

La primera jornada de capacitación denominada “Discapacidad y Salud” estuvo dirigida a funcionarios del sistema de salud de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

Según el último censo de discapacidad, el 18% de la población nacional vive con discapacidad, lo que representa unas 781 mil personas. En Veraguas, la cifra supera las 42 mil personas.

Edwin Solís, facilitador del taller, explicó a TVN Noticias que se ha avanzado en distintas regiones del país llevando las capacitaciones directamente a centros de salud y hospitales.

“Hemos logrado avanzar a lo largo del país, colocando en primer lugar a las personas con discapacidad, yendo a los centros de salud, hospitales, a dar las capacitaciones”, indicó.

También destacó el fortalecimiento de los familiares de personas con discapacidad mediante herramientas y conocimientos que les permitan afrontar los diferentes desafíos y avanzar en conjunto.

Según Solís, actualmente las personas con discapacidad son escuchadas, vistas y valoradas, aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer.

El objetivo, agregó, es que la inclusión no se limite a una fecha o jornada específica, sino que forme parte de la sociedad y se comprenda su importancia.

Con información de Ney Castillo.