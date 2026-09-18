Aprehenden a mujer vinculada a investigación por presunto maltrato infantil en Azuero

Las autoridades realizan diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor y determinar si existe alguna relación con el presunto caso de maltrato infantil.

El Ministerio Público confirmó la aprehensión de una mujer en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, quien estaría vinculada a una investigación por un presunto caso de maltrato infantil en perjuicio de sus nietos.

La aprehensión se produjo la tarde de este viernes en la residencia de la mujer, quien deberá ser presentada ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

La investigación se inició tras el fallecimiento de un niño de 10 años en Pedasí, hecho que, de acuerdo con las primeras pesquisas, habría sido reportado como un posible suicidio.

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Las autoridades realizan diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor y determinar si existe alguna relación con el presunto caso de maltrato infantil.

Mientras avanzan las investigaciones, vecinos y líderes comunitarios de la región de Azuero han solicitado que el caso sea investigado a fondo y que se determinen las responsabilidades que correspondan.

La mujer se mantiene a disposición de las autoridades y será ante un juez de control de garantías donde se definirán las medidas cautelares correspondientes.