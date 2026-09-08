Sonda duplica personal de atención ante cambios en el sistema de pago del Metro y Metrobús

La compañía, responsable de la modernización del sistema de recaudo, pasó de 40 a más de 80 colaboradores destinados a brindar orientación presencial a los usuarios durante la transición tecnológica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Sonda duplicó su personal de asistencia directa en estaciones del Metro de Panamá, zonas pagas y Centros de Atención Especializados (CAE), en medio de la migración hacia el nuevo sistema de pago del transporte público.

La compañía, responsable de la modernización del sistema de recaudo, pasó de 40 a más de 80 colaboradores destinados a brindar orientación presencial a los usuarios durante la transición tecnológica.

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Este personal se suma a más de 120 colaboradores ubicados en puntos de recarga y a más de 50 técnicos e ingenieros encargados del soporte de la operación.

El nuevo sistema de recaudo está basado en la nube, bajo el modelo denominado Account-Based Ticketing, y será utilizado en el Metro de Panamá y el Metrobús.

Sonda señaló que la ampliación de su capacidad de atención busca acompañar a los usuarios ante los cambios que supone la implementación del sistema para la movilidad diaria en la ciudad de Panamá.

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Además de la asistencia presencial, los usuarios tienen disponibles otros canales de soporte, entre ellos el sitio web tarjetametrobus.com, la aplicación A2-20, el canal de WhatsApp de los CAE y los códigos QR habilitados en estaciones, taquillas y zonas pagas.