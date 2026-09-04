Metro de Panamá reconoce dificultades con nuevos validadores y reporta avances en su estabilización

El Metro de Panamá asegura que los tiempos de validación han mejorado, aunque reconoce que la implementación del nuevo sistema ha generado dificultades y dudas entre los usuarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/A una semana de la puesta en marcha de los nuevos validadores del Metro de Panamá, la entidad reporta avances en la estabilización del sistema, luego de las dificultades registradas principalmente durante los primeros días de operación.

Yamir Araúz, jefe de Mantenimiento del Metro de Panamá, explicó que durante el lunes y martes se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la nueva tecnología, pero que actualmente las validaciones se realizan con mayor rapidez y se acercan a los tiempos habituales.

Uno de los principales reclamos recibidos durante estos días ha sido precisamente el tiempo de validación de las tarjetas.

De acuerdo con Araúz, el cambio tecnológico requiere que algunas tarjetas realicen un proceso denominado "remapeo", mediante el cual reconocen y se actualizan para funcionar con el nuevo sistema. Este procedimiento puede añadir entre dos y tres segundos al proceso de validación.

Aunque se trata de un período corto, el funcionario explicó que esos segundos adicionales pueden generar cuellos de botella en los validadores, debido al alto flujo de pasajeros que utiliza diariamente el sistema de transporte.

Otro de los inconvenientes identificados está relacionado con la visualización de los saldos. Algunos usuarios han manifestado dudas sobre el monto que aparece en los dispositivos, particularmente cuando observan el saldo al ingresar y posteriormente al salir de las estaciones.

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¿El sistema está cobrando doble?

Una de las principales dudas de los pasajeros es si el nuevo sistema está realizando cobros duplicados.

Araúz aclaró que, al momento de ingresar al Metro, el validador muestra el saldo disponible en la tarjeta, no necesariamente el monto descontado por el viaje.

Por ejemplo, si un usuario tiene cinco dólares disponibles, al validar la entrada observará esos cinco dólares. El cobro correspondiente al trayecto se refleja al momento de realizar la validación de salida.

Las tarifas se mantienen en 35 centavos para la Línea 1 y 50 centavos para la Línea 2.

El Metro indicó que aquellos usuarios que consideren que existe alguna irregularidad en sus cobros pueden acudir a los centros de atención especializados, distribuidos en las estaciones de las líneas 1 y 2.

Metro pide reportar las incidencias

El proceso de adaptación al nuevo sistema ha sido descrito por el propio Metro como una etapa con cierta fricción para los pasajeros.

"El proceso de adaptación definitivamente ha sido un poco engorroso", reconoció Araúz, quien señaló que la expectativa es que la aceptación mejore a medida que los usuarios se familiaricen con el funcionamiento y los beneficios que ofrecerá la nueva plataforma tecnológica.

En cuanto al tiempo que debería tomar una validación, el funcionario explicó que el proceso no debería superar los dos o tres segundos, una vez que el sistema funciona con normalidad.

El Metro de Panamá informó además que mantiene reuniones diarias de seguimiento y encuentros técnicos de alto nivel junto con su contratista Sonda, con el objetivo de identificar las fallas y aplicar correcciones.

La entidad pidió a los usuarios reportar las incidencias en los centros de atención, ya que estas quejas permiten identificar los puntos donde se requieren ajustes.

Actualizaciones se realizan de forma gradual

Otro aspecto observado durante los primeros días de funcionamiento es que algunos validadores operan con normalidad, mientras que otros pueden presentar inconvenientes y obligar a los usuarios a recurrir a las ventanillas de atención.

Araúz explicó que esto forma parte del proceso de ajuste y estabilización del sistema.

Según detalló, el Metro está realizando los cambios y actualizaciones de manera controlada, estación por estación y validador por validador, para reducir el riesgo de que una modificación masiva genere nuevos errores.

La estrategia, añadió, consiste en realizar los despliegues de forma progresiva mientras se identifican y corrigen los problemas que surjan durante la operación.

El Metro espera que, conforme avance este proceso y los usuarios se familiaricen con la nueva tecnología, disminuyan las dificultades registradas durante los primeros días y el sistema opere con mayor fluidez.

Con información de Hellen Concepción