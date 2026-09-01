Sistema de cobro en el metro y metrobús se estabilizará en 'cuestión de horas', asegura el gerente de MiBus

Carlos Sánchez Fábrega pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes técnicos y afirmó que los ajustes en las tarjetas se resuelven sobre la marcha.

Ciudad de Panamá/Tras registrarse diversos inconvenientes en el pago del pasaje de transporte público, el sistema de cobro con tarjetas en el Metro y MiBus estará completamente estabilizado en cuestión de horas, según confirmó el gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega.

Sánchez Fábrega ofreció explicaciones a los pasajeros afectados y destacó que las incidencias responden a los trabajos de ajuste que se ejecutan directamente en la red de validadores.

"Aprovecho para pedirles nuevamente disculpas muy sinceras de todo el equipo de MiBus, y no solo de MiBus, sino del equipo del Metro y todos los que hemos estado vinculados en este tema. Pedirles sinceras disculpas y pedirles paciencia, pero lo que viene es muy bueno. Este sistema es muy bueno, es un sistema que se está usando en las primeras ciudades del mundo. Es el sistema que nos va a permitir traer una gran cantidad de beneficios a la operación del sistema de tarjetas", declaró el gerente.

Al ser cuestionado sobre los plazos para que la plataforma opere sin fallas ni demoras en los accesos, MiBus estimó que la recuperación total del servicio será inmediata.

"Cuestión de horas. Yo creo que mañana amanece más tranquilo, pasado mañana... Son pequeños ajustes que se van haciendo sobre la marcha", concluyó Sánchez Fábrega.

Con información de Luis Jiménez.