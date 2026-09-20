La actividad reúne gastronomía, comercio, entretenimiento y competencias acuáticas, mientras comerciantes y emprendedores aprovechan la celebración para mostrar sus productos.

Isla Colón, Bocas del Toro/La Feria Internacional del Mar volvió a reunir a bocatoreños y visitantes en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, en una edición que combina gastronomía, comercio, entretenimiento y actividades relacionadas con el mar.