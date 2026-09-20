Colegio de Los Pozos en Herrera acumula 11 años de retraso; Meduca busca una salida para concluir la obra

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que el proyecto permanece en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y aseguró que buscarán definir una salida para concluir la obra y entregarla a la comunidad educativa.

Ministro de Educación, Ventura Vega.

Azuero/El colegio de Los Pozos, en la provincia de Herrera, acumula 11 años de retraso, mientras las autoridades educativas buscan una salida que permita retomar y concluir los trabajos.

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