Colegio de Los Pozos en Herrera acumula 11 años de retraso; Meduca busca una salida para concluir la obra

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que el proyecto permanece en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y aseguró que buscarán definir una salida para concluir la obra y entregarla a la comunidad educativa.