Colegio de Los Pozos en Herrera acumula 11 años de retraso; Meduca busca una salida para concluir la obra
El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que el proyecto permanece en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y aseguró que buscarán definir una salida para concluir la obra y entregarla a la comunidad educativa.
Azuero/El colegio de Los Pozos, en la provincia de Herrera, acumula 11 años de retraso, mientras las autoridades educativas buscan una salida que permita retomar y concluir los trabajos.