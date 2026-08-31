Accidente entre camión, bus y panel deja al menos 7 heridos en La Chorrera

Al menos 7 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que involucró un camión volquete, un autobús de la ruta Santiago-Panamá y un panel refrigerado, cerca de la entrada de El Espino, en La Chorrera, con dirección hacia la capital.

Juan Carlos Bethancourt, subteniente de la estación de Bomberos de Capira, informó que en el autobús viajaban 48 pasajeros, de los cuales 13 resultaron lesionados, principalmente con golpes en la espalda, y 5 fueron llevados a un centro médico.

En el panel refrigerado, sus dos ocupantes quedaron atrapados, por lo que los bomberos tuvieron que realizar maniobras de liberación. Uno de ellos sufrió fuertes golpes en una de sus piernas.

Te puede interesar: Residentes de San Miguelito cuestionan el toque de queda y exigen medidas más contundentes contra el crimen

La emergencia fue atendida por unidades de la Cruz Roja, Sume y los cuerpos de bomberos de Capira y La Chorrera.

La mayoría de los heridos presentaba golpes leves y fueron trasladados al Hospital Nicolás Solano para recibir atención médica.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección hacia la ciudad de Panamá.