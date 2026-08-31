Residentes de San Miguelito cuestionan el toque de queda y exigen medidas más contundentes contra el crimen

Los testimonios reflejan la preocupación de los moradores de San Miguelito, quienes reclaman a las autoridades medidas integrales para reducir los índices de violencia, pero también garantías de que las víctimas puedan obtener justicia.

Los residentes de Samaria en San Miguelito, exigen medidas de seguridad más contundentes frente a la inseguridad que atraviesa el distrito y que, pese a la medida de toque de queda implementada, no baja la incidencia ni les devuelve la seguridad.

La restricción de movilidad establecida hace 15 días en el distrito vence este lunes a las 12:00 de la medianoche.

Aunque algunos reconocen que la medida ha tenido cierto efecto, consideran que el toque de queda por sí solo no es suficiente y que todavía existen importantes desafíos en materia de seguridad.

En los últimos cuatro días se han registrado más de ocho homicidios en el país, de los cuales al menos cinco ocurrieron en el distrito de San Miguelito.

El caso más reciente ocurrió en Cerro Cocobolo, donde dos menores de 9 y 13 años resultaron afectados durante un ataque cuyo objetivo principal era un joven de 19 años, quien cumplía una medida de depósito domiciliario.

Te puede interesar: Nuevos descuentos a jubilados: Farmacias piden a Mulino veto total a la Ley 226

En San Miguelito se acumulan más de 80 homicidios, algunos de estos hechos violentos se han registrado incluso durante las horas del día, pese a la vigencia de la restricción de movilidad.

Para los moradores, el problema requiere una respuesta que vaya más allá de limitar la circulación. Piden mayor presencia policial, controles efectivos y una revisión de las medidas cautelares aplicadas a personas vinculadas a hechos violentos.

Una de las residentes relató el impacto que la violencia ha tenido en su propia familia y cuestionó las medidas comunitarias otorgadas a personas condenadas por delitos graves.

A mi hijo lo mataron y le dieron comunitario. ¿De qué estamos hablando? Si les echan 5, 6, 11 años que los cumplan”.

La mujer también cuestionó que una persona responsable de un homicidio pueda recuperar su libertad después de cumplir parte de una condena.

“Un juez me dice a mí en mi cara que ella no lo puede tener toda la vida a la sombra, pero mi hijo va a estar toda la vida muerto. ¿Quién me lo va a recuperar?”.

Otro de los residentes consideró que la educación desde el hogar también juega un papel fundamental, pero reconoció que la restricción de movilidad ha tenido algún efecto, particularmente entre los menores de edad.

Los testimonios reflejan la preocupación de los moradores de San Miguelito, quienes reclaman a las autoridades medidas integrales para reducir los índices de violencia, pero también garantías de que las víctimas puedan obtener justicia.

Con la restricción de movilidad próxima a vencer, los residentes esperan que las autoridades mantengan y refuercen las estrategias de seguridad, especialmente en los sectores donde continúan registrándose hechos violentos.

Información de Heidi Leane Morán