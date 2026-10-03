La movilidad eléctrica gana espacio en un mercado panameño marcado por el crecimiento de los SUV

Inchcape presentó en el Panama Motor Show el eVitara, el primer vehículo completamente eléctrico de Suzuki en Panamá, en un contexto en el que crecen las ventas de vehículos nuevos, los SUV concentran más de la mitad del mercado y aumenta la incorporación de tecnologías eléctricas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Panama Motor Show, Inchcape presentó el eVitara, el primer vehículo completamente eléctrico de Suzuki en Panamá. Su llegada marca la entrada de Suzuki al segmento 100% eléctrico en un momento en que el mercado automotor panameño continúa creciendo y amplía progresivamente las alternativas disponibles para los consumidores.

La presentación coincide con una evolución favorable del mercado. Entre enero y agosto de 2026 se vendieron 41.324 vehículos nuevos en Panamá, 8,4% más que en el mismo periodo de 2025, según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá. Los SUV concentraron 54,8% de las ventas acumuladas, con 22.646 unidades comercializadas, consolidándose como la categoría de mayor participación en el país.

A ese crecimiento se suma una mayor incorporación de tecnologías eléctricas. De acuerdo con cifras de la Secretaría Nacional de Energía, las ventas de vehículos 100% eléctricos pasaron de 160 unidades en 2022 a 371 en 2023 y alcanzaron 773 unidades en 2024, reflejando una expansión sostenida de la categoría y una oferta cada vez más amplia para los consumidores panameños.

“Panamá reúne tres tendencias relevantes para la industria automotriz: un mercado que continúa creciendo, una clara preferencia por los SUV y un mayor interés por nuevas tecnologías de movilidad. La oportunidad está en acercar soluciones que respondan a esa realidad y acompañarlas con conocimiento técnico, servicio y respaldo para los clientes durante todo el ciclo de vida del vehículo”, señaló Christian Renner, Gerente General de Inchcape Panamá.

El potencial de crecimiento de la movilidad eléctrica también puede observarse en el parque vehicular nacional. A julio de 2026, Panamá registraba más de 1,74 millones de vehículos, de los cuales 16.283 correspondían a unidades eléctricas, equivalentes al 0,9% del total. Esta participación muestra el espacio que existe para continuar ampliando la adopción de nuevas tecnologías a medida que evolucionan la oferta, la infraestructura y los servicios asociados.

Este proceso está respaldado por una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y por la Ley 295 de 2022, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 51 de 2023. Este marco promueve la incorporación de vehículos eléctricos, facilita el desarrollo de infraestructura de carga y fomenta la colaboración entre instituciones públicas, empresas y otros actores vinculados al transporte y la energía.

La experiencia regional permite observar cómo evolucionan estas tendencias en distintos mercados de América Latina. En 2024, Inchcape alcanzó una participación de 17% en el segmento de vehículos de nuevas energías en la región y comercializó 109 modelos NEV. Durante ese mismo período, su oferta regional pasó de 59 versiones de nuevas energías en 2022 a 278 en 2024.

En este contexto, el eVitara representa un nuevo paso dentro de la estrategia global de electrificación de Suzuki. El modelo fue desarrollado sobre HEARTECT-e, una plataforma creada específicamente para vehículos eléctricos, y constituye el primer vehículo eléctrico estratégico global de la marca. Su llegada incorpora una nueva alternativa dentro de una categoría que continúa expandiéndose en Panamá.

La versión destinada al mercado panameño contará con una autonomía de XXX kilómetros, una batería de 61 kWh, una potencia de 197HP, un sistema de tracción 2WD y tecnologías como Asistencia Avanzada a la conducción ADAS nivel 2. Su comercialización está prevista a partir de este mes y su precio de introducción será de B/.34,990.00 con impuestos incluidos. Señaló Andrius Sanchez, Gerente de Marketing y Experiencia al cliente de Inchcape Panamá.

“El eVitara representa la entrada de Suzuki al segmento 100% eléctrico en Panamá y abre una nueva etapa para la marca en el país. Su llegada coincide con un mercado donde los SUV concentran más de la mitad de las ventas y donde cada vez más consumidores comienzan a explorar alternativas eléctricas de movilidad. Para la marca es una evolución natural y para los clientes una nueva opción dentro de un mercado cada vez más diverso”, afirmó Andrius Sánchez, Gerente de Marketing.

La presentación realizada durante el Panama Motor Show refleja cómo convergen tres tendencias que están transformando la industria automotriz panameña: el crecimiento sostenido del mercado, el liderazgo de los SUV y la expansión gradual de la movilidad eléctrica. En ese escenario, la llegada del primer vehículo completamente eléctrico de Suzuki suma una nueva alternativa a una oferta cada vez más diversa para los consumidores panameños.