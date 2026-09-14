Apede asegura que el comercio crece 6.4 %, pero el empleo y los pequeños negocios quedan rezagados

Apede considera que Panamá puede aprovechar el Canal, los puertos, la Zona Libre de Colón, el centro de conexiones aéreas de Tocumen y su plataforma financiera para atraer centros regionales de distribución y servicios especializados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El comercio panameño creció 6.4 % durante el primer trimestre de 2026, por encima del 4.8 % registrado por la economía nacional. Sin embargo, ese dinamismo todavía no se refleja con la misma fuerza en la generación de puestos de trabajo, de acuerdo con el más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Entre 2019 y 2025, la producción del sector comercial aumentó cerca de 38 %, mientras que el empleo apenas creció 0.6 %. Además, el 50.7 % de las personas ocupadas en esta actividad trabaja en la informalidad, sin la estabilidad, protección social y posibilidades de capacitación y acceso al crédito que ofrece el empleo formal.

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Actualmente, el comercio representa el 20.4 % del producto interno bruto (PIB) y genera alrededor de 352,000 puestos de trabajo, equivalentes al 17.9 % del empleo nacional. Para Apede, la diferencia entre el aumento de la producción y el bajo crecimiento del empleo evidencia la necesidad de fortalecer la educación y la formación laboral, impulsar la formalización y promover actividades de mayor valor agregado.

Las cifras muestran que el comercio está creciendo, pero ese avance todavía no se siente con la misma intensidad en todos los negocios ni en el empleo. Panamá debe aprovechar esta recuperación para modernizar el sector, facilitar el acceso al financiamiento y crear las condiciones para que más empresas puedan crecer, formalizarse, bancarizarse y generar mejores oportunidades para las personas”, afirmó el presidente de Apede, Alberto López Tom.

Recuperación desigual

El desempeño tampoco ha sido igual para todas las actividades comerciales. Durante el primer trimestre, los ingresos del comercio mayorista aumentaron 10 %, mientras que los del comercio minorista disminuyeron 0.3 %.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 18.1 % y las ventas de vehículos nuevos subieron 10.6 % durante el primer semestre. En contraste, el saldo del crédito destinado al comercio avanzó solamente 0.94 % y las nuevas colocaciones acumuladas al sector bajaron 1.9 %.

Apede plantea acelerar la digitalización de los negocios, reducir los costos y tiempos asociados con la actividad comercial, ampliar el financiamiento empresarial y fortalecer las competencias de los trabajadores.

Zona Libre de Colón crece 13.9 % y exportaciones nacionales caen 22.1 %

Una de las señales positivas proviene de la Zona Libre de Colón, cuyo movimiento comercial alcanzó $12,647.9 millones durante el primer semestre de 2026, un incremento de 13.9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las reexportaciones aumentaron 24.9 % y llegaron a $6,785.6 millones. Según el análisis, esta recuperación abre oportunidades para desarrollar el comercio electrónico, el ensamblaje, la tecnología, la transformación ligera y los servicios logísticos especializados.

Las importaciones alcanzaron $7,814.8 millones, un 14.6 % más que un año antes. En cambio, las exportaciones nacionales sumaron $534.6 millones, con una caída de 22.1 %.

El informe explica que esta comparación está influida por las exportaciones extraordinarias de concentrado de cobre realizadas en 2025. Al excluir ese efecto, las exportaciones presentan un crecimiento aproximado de 3.5 %.

Apede considera que Panamá puede aprovechar el Canal, los puertos, la Zona Libre de Colón, el centro de conexiones aéreas de Tocumen y su plataforma financiera para atraer centros regionales de distribución y servicios especializados.

El desafío, según el gremio, consiste en que una mayor parte del valor generado por el movimiento de mercancías permanezca en el país y se convierta en inversión, innovación, empleos de calidad y bienestar para la población.