Clases se reanudan con normalidad en centros educativos de Colón

La decisión fue adoptada luego de evaluar las condiciones de las vías de acceso a estos sectores, las cuales se encuentran despejadas y transitables.

Colón/El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases se reanudan con normalidad en los centros educativos oficiales y particulares ubicados en el Casco de Colón y el corregimiento de Cristóbal.

La decisión fue adoptada luego de evaluar las condiciones de las vías de acceso a estos sectores, las cuales se encuentran despejadas y transitables, permitiendo el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La medida fue coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Gobernación de la provincia de Colón.

El Ministerio de Educación indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en la provincia. En caso de registrarse alguna situación que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa, se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes.