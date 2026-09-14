Sinaproc atiende incidentes por lluvias en Coclé, Colón y Chiriquí

Sinaproc informó que mantiene coordinación permanente con sus bases provinciales y continúa recopilando información para actualizar el balance de afectaciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), mantiene el monitoreo y la coordinación de respuesta ante diversos incidentes registrados durante la tarde de este domingo en las provincias de Coclé, Colón y Chiriquí.

En Coclé, unidades de Sinaproc se trasladaron al área de Antón, específicamente en el sector de Juan Díaz, tras un reporte de deslizamiento de tierra. Mientras que en la comunidad de Caimito, en Penonomé, se atendió la caída de un árbol sobre la vía, con el apoyo de residentes del sector.

En la provincia de Colón se reportaron varios árboles caídos sobre las vías en sectores de Cristóbal, Margarita, calle 2 de Margarita y frente a calle 6, además de calle Campana, en el sector de La Loma, y la vía de subida hacia la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

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También se registraron desprendimientos de techos frente al Gimnasio de La Salle de Margarita y en una residencia ubicada en calle 6. En Arco Iris, un árbol cayó sobre un muro, mientras que en Sabanita, específicamente en el sector de Santa Rita Arriba, se reportó el colapso de un muro.

De manera preliminar, se estima que unas 11 viviendas resultaron afectadas por desprendimientos de techo. Los equipos de respuesta permanecen en las zonas realizando evaluaciones de necesidades para coordinar la asistencia humanitaria que requieran las familias afectadas.

En Chiriquí, Sinaproc recibió un reporte de personas atrapadas o aisladas en Playa Hermosa, Horconcito. Personal de la entidad realizó la extracción segura de dos hombres, de 37 y 45 años.

Sinaproc informó que mantiene coordinación permanente con sus bases provinciales y continúa recopilando información para actualizar el balance de afectaciones.

Ante estas condiciones, la entidad recomendó evitar el tránsito por áreas afectadas por deslizamientos, caída de árboles o desprendimientos de estructuras. También pidió mantenerse alejados de cables eléctricos caídos y no manipularlos, así como evitar ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Asimismo, exhortó a los conductores a mantener la precaución en las vías, especialmente durante los periodos de lluvia.