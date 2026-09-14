Lluvias y vientos dejan 19 incidentes y 97 personas afectadas en cinco provincias

La provincia de Colón concentra la mayor cantidad de reportes, principalmente en el corregimiento de Cristóbal .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este lunes 14 de septiembre un total de 19 incidentes relacionados con lluvias y vientos en cinco provincias del país, con una estimación preliminar de 97 personas afectadas y dos personas rescatadas.

De acuerdo con el balance de la Dirección General de Sinaproc, los eventos se registraron en ocho distritos e incluyen árboles caídos, deslizamientos de tierra, desprendimientos de techos, caída de postes y afectaciones a viviendas y vías.

En la provincia de Panamá, específicamente en el distrito de San Miguelito, se reportó un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda ubicada en Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías.

Mientras que en Panamá Oeste se atendieron incidentes en los distritos de La Chorrera y Arraiján, entre ellos árboles caídos sobre vías y viviendas, desprendimientos de techos y un árbol sobre un camino o acera. Los reportes corresponden a sectores como El Arado, Residencial El Edén, Ciudad Futuro, Chapala y Valle Hermoso.

En Coclé, Sinaproc atendió un deslizamiento de tierra en el área de Juan Díaz, distrito de Antón, además de un árbol caído sobre la vía en la comunidad de Caimito, en Penonomé.

Colón concentra la mayor cantidad de incidentes

La provincia de Colón concentra la mayor cantidad de reportes, principalmente en el corregimiento de Cristóbal.

En Arco Iris, 11 viviendas resultaron afectadas por desprendimientos de techo, con aproximadamente 55 personas afectadas. También se reportaron deslizamientos, árboles caídos sobre la vía y caída de postes y tendido eléctrico.

Otros incidentes, como árboles caídos, desprendimientos de techos, colapso de muro y deslizamientos, fueron registrados en sectores de Margarita, Sabanita y Cativa.

Según Sinaproc, las vías que habían sido afectadas por árboles y otros obstáculos ya fueron liberadas.

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Dos personas rescatadas en Chiriquí

En Chiriquí, personal de emergencia rescató a dos hombres, de 37 y 45 años, que se encontraban atrapados o aislados en el sector de Playa Hermosa, en Horconcitos, distrito de Barú.

En tanto, en Río Chico, distrito de Alanje, se reportó una persona sin signos vitales, presuntamente tras sufrir un trauma provocado por la caída de un árbol.

Sinaproc aclaró que este último caso permanece en proceso de validación por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han activado albergues como consecuencia de los incidentes registrados.

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