China niega haber compartido inteligencia con Irán

El 17 de julio, Irán lanzó misiles contra la base aérea de Pekín, China, en Jordania, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses. Tres militares estadounidenses murieron en el ataque.

Pekín, China/China negó este lunes reportes según los cuales entidades chinas habrían proporcionado a Irán imágenes satelitales de una base militar en Jordania, donde un ataque iraní mató a soldados estadounidenses.

"Rechazamos categóricamente las sospechas y acusaciones infundadas que carecen de pruebas", declaró el lunes Guo Jiakun, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, durante una conferencia de prensa.

El 17 de julio, Irán lanzó misiles contra la base aérea de Pekín, China, en Jordania, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses. Tres militares estadounidenses murieron en el ataque.

La semana pasada, un artículo del diario The Wall Street Journal informó sobre un presunto intercambio de información de inteligencia entre entidades chinas e iraníes antes y después de ese bombardeo.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados de forma anónima por The Wall Street Journal no identificaron a las entidades chinas implicadas ni sugirieron que el gobierno chino fuera directamente responsable.

El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el domingo las acusaciones recogidas en el artículo de The Wall Street Journal.

"Cuando se dice que China nos espía, digo que tienen razón, y nosotros también los espiamos", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

"Eso es lo que hacemos. Básicamente, ellos hacen lo mismo que nosotros", añadió.