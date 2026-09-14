Precio del petróleo con fuerte alza por tensión en Oriente Medio

El estrecho tenía tránsito libre antes de la guerra, pero Irán ahora exige a los navíos solicitar permiso, y está considerando cobrar un peaje.

Los precios del petróleo subieron fuertemente el lunes, por encima de 107 dólares el barril, entre temores de que el conflicto de Oriente Medio interrumpa el suministro energético global.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado petrolero mundial, para entrega en noviembre subió un 2,8% el lunes en el comercio asiático a 107,54 dólares el barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en octubre subía un 2,3% a 102,34 dólares el barril.

Ambos contratos extendieron las alzas de la semana pasada, cuando volvieron a superar el umbral de 100 dólares.

El foco del mercado está en Oriente Medio por la situación de las principales vías de exportación de crudo en la región.

Arabia Saudita debió cerrar temporalmente su oleoducto Este-Oeste tras un ataque con drones, mientras un buque mercante fue alcanzado el domingo en el estrecho de Ormuz, donde una persona murió, indicaron las autoridades iraníes.

El estrecho tenía tránsito libre antes de la guerra, pero Irán ahora exige a los navíos solicitar permiso, y está considerando cobrar un peaje.