Clima en Panamá: aguaceros y tormentas marcarán la jornada; emiten aviso de precaución en el Caribe

Durante la madrugada, el Caribe permanecerá mayormente nublado, con lluvias intermitentes de intensidad variable. Entre Colón y Bocas del Toro existe la probabilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Panamá/Aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento se registrarán este lunes en diferentes regiones de Panamá, mientras que en el litoral Caribe se mantienen condiciones marítimas de precaución por olas que podrían alcanzar los 2.2 metros de altura, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada, el Caribe permanecerá mayormente nublado, con lluvias intermitentes de intensidad variable. Entre Colón y Bocas del Toro existe la probabilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En horas de la mañana, las lluvias y tormentas abarcarán gran parte de esta vertiente y se intensificarán desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas. Para la tarde, los aguaceros más fuertes se concentrarán entre Colón y la comarca Ngäbe-Buglé.

Las condiciones lluviosas continuarán durante la noche, principalmente entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas. En el resto del Caribe persistirán las lluvias intermitentes y el cielo nublado.

Aguaceros fuertes en el Pacífico

En la vertiente del Pacífico se prevén lluvias durante la madrugada sobre el Golfo de Panamá, las costas de Darién, el sur de Veraguas, el Golfo de Chiriquí y el sur de la península de Azuero.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre la bahía y el Golfo de Panamá, extendiéndose hacia Panamá Este. También se esperan lluvias aisladas en Panamá Oeste, sectores de la región metropolitana, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, el sur de Veraguas y las costas de Azuero.

Para la tarde se pronostican aguaceros y tormentas de moderadas a fuertes sobre Chiriquí, Veraguas, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, el centro de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y puntos de la región metropolitana.

En la noche, las lluvias y tormentas continuarán sobre Chiriquí y Veraguas. También habrá lluvias intermitentes en Azuero, el Golfo de Panamá y el oriente de Darién.

Condiciones marítimas y temperaturas

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 1.6 y 2.2 metros, con periodos de ocho y nueve segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución.

En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1 metro de altura, con periodos de 10 a 13 segundos.

Las temperaturas máximas estarán entre 27 °C y 28 °C en el Caribe, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 27 °C y 31 °C. Las mínimas se situarán entre 21 °C y 25 °C, excepto en las zonas montañosas y la cordillera Central, donde podrían descender hasta los 16 °C.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores de 5 a 8 UV-B. Se recomienda seguir las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).