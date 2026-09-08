Fiscalía de Ambiente inspecciona quebrada en Los Andes por posible contaminación vinculada a planta de tratamiento

La diligencia se realizó en una quebrada ubicada en Los Andes #2, en la entrada del PH Bella Natura, donde se efectuaron pruebas de tinción y muestreo de agua para determinar el recorrido de las aguas y verificar si cumplen con los límites permisibles de descarga.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Superior de Ambiente realizó una inspección ocular en una quebrada ubicada en Los Andes #2, en la entrada del PH Bella Natura, distrito de San Miguelito, como parte de una investigación por una supuesta descarga de aguas provenientes de una planta de tratamiento hacia fuentes hídricas.

Durante la diligencia se efectuaron una prueba de tinción y un muestreo de agua con el propósito de determinar el recorrido de las aguas a través de los distintos canales pluviales y establecer si las descargas cumplen con los límites permisibles establecidos para su vertido en fuentes hídricas.

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En la inspección participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, personal de fiscalización del Ministerio de Ambiente y biólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Los especialistas realizaron pruebas científico-técnicas para determinar el tránsito de las aguas provenientes de la planta de tratamiento y aportar elementos a la investigación sobre la posible afectación de la fuente hídrica.

Según la Fiscalía Superior de Ambiente, actualmente se mantienen activas 32 carpetillas relacionadas con descargas y posibles casos de contaminación de fuentes hídricas asociados a plantas de tratamiento dentro de su jurisdicción.