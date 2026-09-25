Rocío Jiménez reclama justicia tras 33 años de contraer VIH por una transfusión de sangre

Jiménez asegura que contrajo VIH a los siete años, cuando recibía tratamiento por leucemia y necesitó una transfusión de sangre. Acompañada por Probidsida, volvió a pedir que se atienda su caso.

Han transcurrido 33 años desde que Rocío Jiménez, quien tenía siete años, contrajo VIH durante una transfusión de sangre que necesitaba como parte del tratamiento contra la leucemia que padecía.

Ciudad de Panamá, Panamá/Han transcurrido 33 años desde que Rocío Jiménez, quien tenía siete años, contrajo VIH durante una transfusión de sangre que necesitaba como parte del tratamiento contra la leucemia que padecía.

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