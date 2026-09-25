Jiménez asegura que contrajo VIH a los siete años, cuando recibía tratamiento por leucemia y necesitó una transfusión de sangre. Acompañada por Probidsida, volvió a pedir que se atienda su caso.

Ciudad de Panamá, Panamá/Han transcurrido 33 años desde que Rocío Jiménez, quien tenía siete años, contrajo VIH durante una transfusión de sangre que necesitaba como parte del tratamiento contra la leucemia que padecía.