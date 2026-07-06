Director del Idaan advierte sobre caída en caudales de tomas de agua del Arco Seco por el fenómeno de El Niño

Ante la crítica disminución de corrientes en Azuero y Coclé, la institución activa una hoja de ruta para evaluar la perforación de nuevos pozos subterráneos.

Ciudad de Panamá/El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, confirmó que el fenómeno de El Niño ya impacta los caudales que abastecen a las plantas potabilizadoras en la región del Arco Seco, afectando de manera directa a las provincias de Coclé y la península de Azuero.

De acuerdo con el titular de la entidad, la intensidad del evento climático ha provocado una notable reducción en las corrientes superficiales y en los niveles de los pozos, obligando a la institución a diseñar una estrategia de contingencia inmediata para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Frente a este escenario de sequía extrema, el director del Idaan enfatizó que la prioridad de la institución es buscar soluciones sostenibles en el terreno antes de depender completamente del reparto de contingencia en las comunidades de las provincias afectadas.

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"Ya comenzamos a tener muy bajas las correntías, sobre todo en las plantas potabilizadoras del área de Azuero y Coclé, y también la baja en los pozos", advirtió Tercero González.

Para mitigar este impacto en la red de distribución de agua, el funcionario explicó que el uso de camiones cisterna se mantendrá como una última opción de emergencia. En su lugar, los esfuerzos técnicos se están concentrando en la explotación de nuevas fuentes subterráneas: "Nosotros estamos evaluando otras perforaciones de pozos y mantos acuíferos que no hayan sido tocados", puntualizó.

Contraste en la planta de Chilibre

Mientras el Director del IDAAN concentra sus esfuerzos en atender la crisis del interior, el monitoreo en la región central del país muestra un panorama distinto. Javier Sánchez, superintendente de la Planta Potabilizadora de Chilibre, reportó que los niveles de agua cruda en el lago Alajuela —principal fuente para la ciudad capital— se mantienen estables y, de manera providencial, por encima del promedio habitual para esta época del año.