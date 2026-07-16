Emiten aviso preventivo por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 42 °C

Estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, principalmente por golpes de calor, insolación y deshidratación.

Calor en Panamá. / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
16 de julio 2026 - 15:59

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el aumento de las temperaturas y la elevada sensación térmica prevista para gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con los informes científicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 33 °C y 35 °C, mientras que la sensación térmica alcanzaría valores de entre 35 °C y 42 °C.

Estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, principalmente por golpes de calor, insolación y deshidratación.

El aviso incluye las tierras bajas de Chiriquí; el sur y centro de Veraguas; Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, Colón y las costas de la comarca Guna Yala.

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Ante este panorama, Sinaproc recomendó a la población mantenerse hidratada y consumir abundante agua durante el día. También pidió evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., utilizar protector solar y reaplicarlo cada dos horas.

La entidad aconsejó usar sombrero o gorra, gafas con protección ultravioleta y ropa ligera, además de buscar lugares frescos y con sombra al realizar actividades al aire libre.

Las autoridades reiteraron la importancia de prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

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