Erosión costera pone en peligro a decenas de familias en Río Veraguas y Calovébora

Sinaproc reiteró que esta situación no es nueva , ya que existen antecedentes y evaluaciones técnicas realizadas en la zona.

Veraguas/Al menos cinco viviendas se encuentran afectadas debido a la erosión costera provocada por las recientes mareas y el mal tiempo en las comunidades de Río Veraguas y Calovébora, en la provincia de Veraguas, mientras que otras 40 permanecen en riesgo, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad recordó que desde febrero de este año se habían realizado inspecciones técnicas y emitido informes recomendando la reubicación de las familias que habitan en la zona, debido al peligro que representa el avance del mar.

No obstante, tras las condiciones registradas durante el último fin de semana, las viviendas volvieron a sufrir afectaciones por las altas mareas y el fuerte oleaje.

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De acuerdo con Sinaproc, en las comunidades de Río Veraguas y Calovébora hay unas 45 viviendas en condición de riesgo, de las cuales cinco son las más vulnerables por encontrarse muy cerca de la línea costera y estar construidas con materiales de corta duración.

Yackzabeth Jiménez, jefa de operaciones de Sinaproc en Veraguas, explicó que tanto en el área de Calovébora como en Río Veraguas "se ha sufrido lo que es erosión costera, que crea el socavamiento de la tierra y sobre todo afectando las viviendas que están bastante cercanas, que son cinco en total las que están más vulnerables y están hechas de materiales de corta duración, lo que ha provocado el colapso de estas viviendas y ha puesto en riesgo a estas personas".

Reiteró que esta situación no es nueva, ya que existen antecedentes y evaluaciones técnicas realizadas en la zona. La institución señaló que mantiene coordinaciones con otras entidades del Estado para avanzar en un proceso de reubicación o en la construcción de nuevas viviendas para las familias afectadas.

Mientras tanto, hizo un llamado a extremar las medidas de precaución y a evitar permanecer en las áreas identificadas como de mayor peligro ante la continuidad de las condiciones adversas.

Información de Ney Castillo