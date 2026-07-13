Mitradel implementará cámaras corporales para fortalecer la transparencia en las inspecciones laborales

Las cámaras corporales permitirán registrar fotografías y videos durante las diligencias, además de contar con geolocalización en tiempo real y un sistema de alerta SOS.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de la Dirección Nacional de Inspección, avanza en la incorporación de cámaras corporales de alta capacidad para reforzar la transparencia y confiabilidad de las inspecciones que realizan los oficiales e inspectores de trabajo en todo el país.

Como parte de este proceso, la entidad llevó a cabo una capacitación dirigida al personal encargado de las inspecciones, enfocada en el uso de estos dispositivos y el marco legal que respalda su implementación.

Según el Mitradel, esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, bajo la administración de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, con el propósito de modernizar el Estado y fortalecer la transparencia en los procesos de fiscalización laboral.

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Las cámaras corporales permitirán registrar fotografías y videos durante las diligencias, además de contar con geolocalización en tiempo real y un sistema de alerta SOS, herramientas que también buscan mejorar la seguridad del personal mientras desarrolla sus funciones.

La implementación de esta tecnología está respaldada por el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 19 de marzo de 2025, que autoriza a los inspectores de trabajo y oficiales de seguridad ocupacional adscritos a la Dirección de Inspección de Trabajo del Mitradel a grabar las inspecciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

Como parte del procedimiento, los inspectores deberán informar previamente a los comerciantes que la diligencia será grabada, conforme a lo establecido en la normativa vigente, con el fin de garantizar la objetividad, la transparencia y la correcta documentación del proceso.

Asimismo, deberán comunicar que el material audiovisual obtenido estará sujeto a las disposiciones de la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales, vigente desde el 29 de marzo de 2021, así como a su reglamentación contenida en el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021.