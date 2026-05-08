Mitradel detecta a nueve extranjeros laborando sin permiso en medio de operativo en San Felipe

Según el informe oficial, las autoridades inspeccionaron 35 locales comerciales en el sector y detectaron a seis ciudadanos colombianos, dos dominicanos y una persona procedente de Asia desempeñando labores sin contar con la documentación requerida para trabajar legalmente en el país.

Ciudad de panamá/Un operativo interinstitucional realizado en el corregimiento de San Felipe dejó como resultado la detección de nueve extranjeros que laboraban sin permiso de trabajo en distintos comercios de la zona, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La jornada de fiscalización fue desarrollada por inspectores de la Dirección Nacional de Inspección de Mitradel, con apoyo de unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Según el informe oficial, las autoridades inspeccionaron 35 locales comerciales en el sector y detectaron a seis ciudadanos colombianos, dos dominicanos y una persona procedente de Asia desempeñando labores sin contar con la documentación requerida para trabajar legalmente en el país.

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Tras las irregularidades encontradas, se emitieron providencias administrativas contra las empresas involucradas, mientras las autoridades inician los procesos correspondientes por incumplimiento de la normativa laboral vigente.

El operativo forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para reforzar los controles migratorios y laborales, en medio de los cuestionamientos sobre contratación irregular de mano de obra extranjera en actividades comerciales del país.

Mitradel señaló que estas inspecciones buscan garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y proteger las plazas de empleo destinadas a trabajadores panameños. Las autoridades adelantaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos del territorio nacional.

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