Tras la denuncia presentada en Noticias AM sobre el avanzado estado de abandono y deterioro de la piscina de Albrook, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, acudió al lugar para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentra esta importante instalación deportiva.

Panamá/La piscina de Albrook, que durante años fue utilizada para la preparación de atletas, presenta actualmente un avanzado estado de deterioro, con agua empozada, estructuras afectadas por la corrosión, maleza y una plataforma de clavados desgastada.

Ante esta situación, Pandeportes prevé lanzar una licitación por casi 8 millones de dólares para rehabilitar la instalación. El proyecto contempla techar la piscina, construir graderías para unas 325 personas y remodelar la piscina infantil. Una vez adjudicada, la obra tendría un plazo de ejecución de 15 meses.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro de la infraestructura y reconoció que la entidad no cuenta con suficiente personal para garantizar su mantenimiento permanente. Por ello, una vez culminada la obra, se evalúa contratar el mantenimiento mediante una adenda o una nueva licitación.

Con información de Fabio Alonso Caballero.