Mundial Femenino Sub-17 2026 resultado| Japón manda en penales ante Corea del Norte y pasa a la final

Fue un partido reñido que no se pudo definir en el tiempo reglamenario

Panamá/Japón clasificó a la final del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026 tras imponerse a Corea del Norte en un partido semifinal que se definió en la tanda de penales.

Después de que el marcador quedó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. Se procedió inmediatamente a la definición desde el punto penal donde las japonesas salieron airosas por 4 a 1.

RI Ui Gong anotó el gol del equipo norcoreano, al minuto 52, y el elenco japonés mediante un tanto en propia portería de WON Sol Gyong en tiempo de reposición (90+5').

Previa

Japón y Corea del Norte se enfrentarán en un choque que promete intensidad, disciplina táctica y calidad técnica, con un lugar en la final como principal recompensa.

Corea del Norte llegará a este compromiso con la condición de bicampeona defensora, luego de conquistar las ediciones de 2024 y 2025. Su rendimiento en Marruecos vuelve a confirmar su fortaleza en esta categoría, especialmente después de superar 6-0 a Marruecos en octavos de final y 3-0 a Estados Unidos en los cuartos.

Las norcoreanas, además, tienen una motivación especial: buscar un tercer campeonato consecutivo y ampliar su dominio histórico en la competición. Su capacidad ofensiva y solidez colectiva serán factores determinantes para intentar superar a su rival.

Por su parte, Japón alcanzó las semifinales tras vencer 1-0 a Ghana en los cuartos de final, gracias a una anotación de Nanami Kurita al minuto 54. Las japonesas han construido su campaña sobre el orden defensivo, la circulación del balón y la precisión en sus ataques.

El conjunto nipón apenas ha recibido un gol en su recorrido hasta esta instancia, una estadística que refleja su capacidad para controlar los partidos y limitar las oportunidades de sus adversarias.

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente histórico: Corea del Norte busca mantener su hegemonía mundial, mientras Japón intentará regresar a una final de la categoría y demostrar que tiene argumentos para conquistar nuevamente el título.