Curazao vs Panamá | previa, antecedentes y alineaciones probables Liga de Naciones Concacaf

Historial y antecedentes: Así está el cara a cara entre la Selección de Panamá y Curazao previo a los cuartos de final.

Panamá/La selección de Panamá está a las puertas de una serie que vale mucho. Hoy 12 y el domingo 15 de noviembre se medirá a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027, con un boleto a la Final Four y otro a la próxima Copa Oro en juego.

Thomas Christiansen tiene claro que enfrente habrá un rival con ganas de dar el golpe, y que además viene envalentonado con Dick Advocaat en el banquillo.

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Un historial que sonríe a los canaleros

Los números hablan bien de Panamá. En los tres duelos oficiales que ha jugado contra Curazao, la sele no conoce la derrota: suma dos victorias y un empate, con cuatro goles a favor y apenas dos en contra.

13 de octubre de 2023, Curazao 1-2 Panamá. Fue en el Ergilio Hato de Willemstad, por la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024 . Panamá se llevó los tres puntos a domicilio y encaminó su pase a la siguiente ronda. Marcaron por Panamá Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez. El gol de Curazao lo anotó Rangelo Janga.

Fue en el de Willemstad, por la fase de grupos de la . Panamá se llevó los y encaminó su pase a la siguiente ronda. Marcaron por Panamá Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez. El gol de Curazao lo anotó Rangelo Janga. 15 de junio de 2021, Curazao 0-0 Panamá. Fue la vuelta de la segunda ronda de las eliminatorias a Catar 2022 . En suelo caribeño no hubo goles, pero el empate sirvió para sellar el avance panameño .

Fue la vuelta de la segunda ronda de las . En suelo caribeño no hubo goles, pero el empate sirvió para . 12 de junio de 2021, Panamá 2-1 Curazao. Fue la ida de esa misma serie, en el Rod Carew. Panamá ganó por la mínima y terminó pasando con global de 2-1. Marcaron por Panamá Alberto "Negrito" Quintero y Cecilio Waterman. El gol de Curazao fue obra de Rangelo Janga.

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Lo que viene

Christiansen suma dos triunfos y un empate frente a los caribeños, pero no se confía. El técnico ha advertido que Curazao viene creciendo año tras año, y llega a estos cuartos después de una gran fase de grupos y con la ilusión de sorprender en casa.

La ida se juega en el Ergilio Hato, a las 7:30 p.m. (hora de Panamá). La vuelta será el 15 de noviembre en el Rommel Fernández Gutiérrez. Quien salga vivo de la serie se asegura un lugar en la Final Four de marzo de 2027 y el pase directo a la Copa Oro.

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Criterio de desempate: El gol de visitante como factor clave

De acuerdo con el reglamento oficial de la Concacaf para las fases de eliminación directa en ida y vuelta de la Liga de Naciones, el formato de definición establece las siguientes reglas en caso de paridad:

En caso de empate en el marcador global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad persiste tras los 180 minutos reglamentarios, la serie se definirá en tiempos extra y, de ser necesario, en tanda de penales.

Alineaciones probables:

Curazao: E. Room; S. Sambo, J. Gaari, J. Carolina y S. Floranus; J. Margaritha, L. Comenencia y L. Bacuna; K. Gorre, J. Paulina y J. Bacuna.

Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Víctor Griffith, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y José Fajardo.

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