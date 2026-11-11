Curazao vs Panamá | La sele ya está en territorio caribeño para el partido de Liga de Naciones

Panamá llega a Curazao para afrontar el primer partido de la serie en la Liga de Naciones.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ya se encuentra en Willemstad, Curazao, donde este jueves 12 de noviembre enfrentará al combinado local en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La delegación panameña arribó al aeropuerto de Curazao y posteriormente se trasladó al hotel de concentración, donde los jugadores y el cuerpo técnico descansarán antes de continuar con la planificación del compromiso.

Como parte de las actividades previas al encuentro, el entrenador Thomas Christiansen tiene programada una conferencia de prensa en el estadio Ergilio Hato, escenario del partido, donde ofrecerá sus impresiones sobre el enfrentamiento ante los curazoleños y las expectativas del equipo nacional.

Panamá viajó con 23 futbolistas

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que 23 de los 25 jugadores convocados para esta serie viajaron a Willemstad para disputar el encuentro de ida.

Los volantes Daivis Murillo y Giovany Herbert permanecerán concentrados en Panamá por decisión técnica y estarán disponibles para el partido de vuelta.

El compromiso entre Panamá y Curazao está programado para este jueves 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato, con inicio a las 7:30 p.m. (hora de Panamá).

La serie de cuartos de final representa un desafío importante para el conjunto dirigido por Christiansen, que buscará conseguir un resultado favorable como visitante para llegar con ventaja al encuentro de vuelta, programado para el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los 23 jugadores de Panamá que viajaron a Curazao

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera – Al-Fahya FC (KSA).

Marcos De León – Sporting SM (PAN).

Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN).

DEFENSAS

César Blackman – Slovan Bratislava (SVK).

Jorge Gutiérrez – Universitario (PER).

Andrés Andrade – LASK Linz (AUT).

Michael Amir Murillo – Beşiktaş (TUR).

Omar Valencia – NY Red Bulls (USA).

Martín Krug – Juventud Torremolinos CF (ESP).

José Córdoba – Norwich City (ENG).

Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (VEN).

VOLANTES

Carlos Harvey – Minnesota United (USA).

Adalberto Carrasquilla – Pumas (MEX).

Cristian Martínez – Slovan Bratislava (SVK).

José Luis Rodríguez – FC Juárez (MEX).

Víctor Griffith – CS Emelec (ECU).

Azarías Londoño – Universidad Católica (ECU).

Manuel Morán – CS Cartaginés (CRC).

Yoel Bárcenas – Iraklis de Tesalónica (GRE).

DELANTEROS

Ismael Díaz – Club León (MEX).

José Fajardo – Universidad Católica (ECU).

Josué Vergara – KAA Gent (BEL).

Kadir Barría – Botafogo (BRA).

Director técnico: Thomas Christiansen.