Más de 25 adultos mayores participaron en la jornada recreativa y de salud “Vivo activo, vivo feliz”, organizada por estudiantes de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Panamá, como parte de sus actividades académicas y de proyección comunitaria.

La iniciativa incluyó ejercicios dinámicos, actividades recreativas y espacios de convivencia, con el propósito de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables entre las personas de la tercera edad.