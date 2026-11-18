Yohani Camarena, residente de la comunidad de Madre Vieja, en el distrito de Soná, recuerda cómo el terremoto del pasado 9 de octubre destruyó su vivienda. También presenció cuando las autoridades colocaron un parche rojo en la estructura, señalándola como inhabitable y de alto riesgo. Ahora espera que su casa sea reconstruida para recuperar la tranquilidad y volver a la normalidad.

La situación no es distinta para otras familias de la comunidad, donde numerosas viviendas presentan daños estructurales.