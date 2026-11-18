Los trabajos de renovación del Barrio Chino, en la ciudad de Panamá, comienzan a mostrar avances con la colocación de adoquines en la vía que conecta el Mercado de Mariscos con el Mercado San Felipe Neri, un tramo donde ahora se facilita el tránsito peatonal.

Sin embargo, otros accesos permanecen pendientes de intervención. Tal es el caso de la vía que conecta el Barrio Chino con la avenida B, donde convergen numerosos comercios y que todavía no muestra avances en los trabajos de renovación.