Al menos cinco centros educativos de la provincia de Coclé deberán ser demolidos para dar paso a la construcción de nuevas instalaciones, luego de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), los planteles están ubicados en distintos puntos del norte de los distritos de Penonomé, Natá y La Pintada, donde se adelantan trabajos para recuperar la infraestructura escolar afectada.