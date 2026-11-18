Mundial Sub-17 Catar 2026| Panamá: conoce a los jugadores que disputarán su segunda Copa del Mundo de la categoría
¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Catar vs Panamá el jueves 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ
Panamá/Un total de cuatro jugadores volverán a jugar un Mundial Sub-17, en esta oportunidad en la edición Catar 2026.
El portero Adamir Aparicio, el defensa Stephen Domínguez y los volantes Estevis López y Jossimar Insturain estuvieron presentes en el Mundial 2025 en Catar y ahora volverán a representar a Panamá en la edición 2026.
En el Grupo J enfrentaron a las selecciones de Irlanda, Paraguay y Uzbekistán, donde entre los cuatro sumaron un total de 746 minutos disputados en la fase de grupos.
Aparicio fue titular en los tres partidos y sumó 270 minutos, López también fue titular en los tres partidos (en el último salió al minuto 54) para un total de 234 minutos, Insturain sumó 136 y Domínguez un total de 106.
En Catar 2026, los cuatro jugadores panameños buscarán sumar más minutos a su estadística personal frente a Catar, Grecia y Egipto, rivales en el Grupo A de la cita mundialista.
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Calendario de Panamá
Panamá quedó ubicado en el grupo A y tendrá como primer rival al seleccionado de Catar, en un compromiso programado para el próximo 19 de noviembre en el Aspire Zone de Doha.
El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. hora local (10:30 a.m. de Panamá).
Posteriormente, el conjunto canalero enfrentará a Grecia el 22 de noviembre, en el Aspire Zone (Campo 9), a las 3:30 p.m. hora local (7:30 a.m. de Panamá).
La fase de grupos finalizará para Panamá el 25 de noviembre, cuando se mida a Egipto en el Aspire Zone (Campo 3), desde las 5:30 p.m. hora local (9:30 a.m. de Panamá).
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Selección Sub-17 de Panamá
PORTEROS
- Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA).
- Luis López – Academia Costa del Este (PMA).
- Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP).
DEFENSAS
- Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA).
- Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA).
- Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA).
- Neir Marrugo – CA Independiente (PMA).
- Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA).
VOLANTES
- Alexander Tull – CA Independiente (PMA).
- Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA).
- José Asprilla – CD Universitario (PMA).
- Estevis López – Veraguas United (PMA).
- Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA).
- Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA).
- Joseph López – San Francisco FC (PMA).
- Jorge General – San Francisco FC (PMA).
- Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA).
- Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA).
DELANTEROS
- Cristian Morán – UMECIT FC (PMA).
- Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA).
- Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA).
Director técnico: Felipe Baloy.
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