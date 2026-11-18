¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Catar vs Panamá el jueves 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Un total de cuatro jugadores volverán a jugar un Mundial Sub-17, en esta oportunidad en la edición Catar 2026.

El portero Adamir Aparicio, el defensa Stephen Domínguez y los volantes Estevis López y Jossimar Insturain estuvieron presentes en el Mundial 2025 en Catar y ahora volverán a representar a Panamá en la edición 2026.

En el Grupo J enfrentaron a las selecciones de Irlanda, Paraguay y Uzbekistán, donde entre los cuatro sumaron un total de 746 minutos disputados en la fase de grupos.

Aparicio fue titular en los tres partidos y sumó 270 minutos, López también fue titular en los tres partidos (en el último salió al minuto 54) para un total de 234 minutos, Insturain sumó 136 y Domínguez un total de 106.

En Catar 2026, los cuatro jugadores panameños buscarán sumar más minutos a su estadística personal frente a Catar, Grecia y Egipto, rivales en el Grupo A de la cita mundialista.

Calendario de Panamá

Panamá quedó ubicado en el grupo A y tendrá como primer rival al seleccionado de Catar, en un compromiso programado para el próximo 19 de noviembre en el Aspire Zone de Doha.

El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. hora local (10:30 a.m. de Panamá).

Posteriormente, el conjunto canalero enfrentará a Grecia el 22 de noviembre, en el Aspire Zone (Campo 9), a las 3:30 p.m. hora local (7:30 a.m. de Panamá).

La fase de grupos finalizará para Panamá el 25 de noviembre, cuando se mida a Egipto en el Aspire Zone (Campo 3), desde las 5:30 p.m. hora local (9:30 a.m. de Panamá).

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Selección Sub-17 de Panamá

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA).

Luis López – Academia Costa del Este (PMA).

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP).

DEFENSAS

Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA).

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA).

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA).

Neir Marrugo – CA Independiente (PMA).

Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA).

VOLANTES

Alexander Tull – CA Independiente (PMA).

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA).

José Asprilla – CD Universitario (PMA).

Estevis López – Veraguas United (PMA).

Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA).

Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA).

Joseph López – San Francisco FC (PMA).

Jorge General – San Francisco FC (PMA).

Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA).

Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA).

DELANTEROS

Cristian Morán – UMECIT FC (PMA).

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA).

Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA).

Director técnico: Felipe Baloy.

Información de FPF