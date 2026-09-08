Gobierno aportará $32 millones para evitar alza de la tarifa eléctrica al 76% de los consumidores

A partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026 se aplicarán las tarifas correspondientes al nuevo pliego tarifario.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 110-26, mediante la cual se establece un esquema temporal de aportes adicionales al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas tarifas de energía eléctrica que estarán vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

La medida adiciona el numeral 23 al artículo 1 de la Resolución de Gabinete N.° 60 del 23 de junio de 2015 y autoriza a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a implementar el mecanismo de aportes adicionales al FET.

De acuerdo con lo aprobado, el Estado destinará aproximadamente $32 millones para compensar a las empresas distribuidoras por los créditos que serán aplicados en las facturas de los clientes beneficiarios durante este periodo.

Con este esquema, el Gobierno busca evitar un incremento en el costo de la electricidad para la mayoría de los consumidores panameños. Según lo informado, el beneficio alcanzará al 76% de los clientes del servicio eléctrico.

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"El Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha tomado las medidas necesarias para que ningún cliente perciba un impacto en sus facturas de electricidad, estableciendo así un subsidio. Esta medida comenzará a regir a partir de la facturación del mes de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026”, señaló Zelmar Rodríguez, administradora general de la ASEP.

A partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026 se aplicarán las tarifas correspondientes al nuevo pliego tarifario aprobado por la ASEP para este periodo. Sin embargo, las empresas distribuidoras otorgarán créditos en las facturas de sus clientes finales, incluidos los grandes clientes, para mitigar el impacto de los aumentos que resultarían de la aplicación de las nuevas tarifas.

El aporte estatal será canalizado a través del denominado FET Adicional y permitirá compensar a las empresas distribuidoras por los montos correspondientes a los créditos aplicados a los usuarios beneficiarios.

La resolución también establece el esquema que deberá utilizarse para las actualizaciones tarifarias semestrales, con el propósito de reducir el impacto que los costos del sector eléctrico puedan representar para los consumidores.

De esta manera, aunque las nuevas tarifas aprobadas por la ASEP entraron en vigencia desde el 1 de septiembre, el mecanismo de estabilización permitirá que la mayoría de los usuarios no enfrente un aumento en su factura eléctrica durante el periodo establecido.

Con información de Yenny Caballero.