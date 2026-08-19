¡Siguen los apagones! Nueva falla eléctrica afecta a más de 75 mil clientes mientras ASEP evalúa a distribuidoras

La recurrencia de estos eventos ocurre además en momentos en que la ASEP ha exigido a las empresas distribuidoras medidas para corregir fallas y mejorar la continuidad del servicio eléctrico.

Más de 75 mil usuarios de ENSA y Naturgy fueron afectados este miércoles por una nueva interrupción eléctrica vinculada al Sistema Eléctrico Regional (SER), situación que ha resultado repetitiva durante los últimos días.

Pese a que los apagones son de apenas minutos, miles de usuarios se han quejado de las afectaciones que están generando estas interrupciones al desarrollo de sus actividades cotidianas y a sus artefactos eléctricos.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que la afectación se registró alrededor de las 12:34 p. m., cuando se produjo la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

De acuerdo con la Asep, en la zona de concesión de ENSA, la interrupción alcanzó a 24,746 usuarios en sectores de Chilibre, Don Bosco, Juan Díaz y Costa del Este. El servicio fue restablecido aproximadamente tres minutos después.

Mientras que en el área de concesión de Naturgy, la afectación alcanzó a más de 50,500 usuarios en sectores de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, con una duración aproximada de dos minutos.

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Durante la tarde de este miércoles se pudieron contabilizar aproximadamente 3 apagones, el último cerca de las 6:00 p.m. Naturgy informó que el evento de este miércoles tuvo un origen externo a su red, relacionado con el Sistema Eléctrico Regional, y que el suministro fue normalizado tras las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND).

La recurrencia de estos eventos ocurre además en momentos en que la ASEP ha exigido a las empresas distribuidoras medidas para corregir fallas y mejorar la continuidad del servicio eléctrico. El regulador informó el 17 de agosto que mantiene reuniones de seguimiento con Naturgy y ENSA y que evalúa el cumplimiento de compromisos para atender las principales quejas de los usuarios.

Ante la nueva afectación, la ASEP señaló que dará seguimiento a las causas de estos eventos y a las acciones que correspondan para reducir nuevas interrupciones y proteger la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

El regulador reiteró que continuará fiscalizando a las empresas distribuidoras en defensa de los derechos de los usuarios.