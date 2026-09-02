Nuevas tarifas eléctricas entran en vigor hasta agosto de 2030, ASEP aprobó pliegos de distribición y comercialización

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aprobó los nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización de energía eléctrica, los cuales entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026 y regirán hasta el 31 de agosto de 2030.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en comunicado adoptó medidas para que el impacto no recaiga sobre el bolsillo de los hogares panameños.

Con los aportes del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que cubre a todos los clientes con consumos de hasta 300 kWh, y al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), que beneficia a gran parte de los usuarios de Chiriquí y Bocas del Toro, la mayoría de los clientes no tendrá ningún aumento en su factura de electricidad entre septiembre y diciembre de 2026.

Para el resto de los clientes, que podrían registrar un incremento de tarifa en ese período, el Estado otorgará un aporte adicional para cubrir la diferencia, evitando así un mayor pago en su factura. Se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la propuesta para establecer los mecanismos de este aporte y posteriormente será sometido al Consejo de Gabinete.