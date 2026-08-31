Josué Vergara | Blas Pérez analiza el juego del atacante del KAA Gent
Fue un fin de semana redondo para el panameño Josúe Vergara en Europa, luego de anotar en UEFA Conference League y avanzando a la ronda de la liga, el domingo anotó en el clásico dle fútbol belga al Club Brujas donde el Gent ganó 2-1.
Panamá/En el Programa Somos La Sele que se transmite por TVMAX, Blas Pérez goleador histórico junto a Luis Tejada con la selección de Panamá, ve en el panameño Josué Vergara un gran potencial en la delantera canalera de ser tomado en cuenta por el entrenador Thomas Christiansen.