Fitch Ratings cambia a positiva la perspectiva de Etesa y mantiene calificación en ‘B’

Fitch Ratings mantuvo en ‘B’ la calificación internacional de largo plazo de la empresa en moneda extranjera y modificó su perspectiva de estable a positiva. S&P Global también mantiene en ‘paAAA’ la calificación de una emisión de bonos de Etesa por US$300 millones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Fitch Ratings mantuvo en ‘B’ la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y cambió su perspectiva de estable a positiva.

De acuerdo con la evaluación de la agencia, el cambio de perspectiva está relacionado con factores como la evolución de la calificación soberana de la República de Panamá, la relación de Etesa con el Gobierno y las expectativas sobre el fortalecimiento de su calidad crediticia.

Fitch Ratings también destacó la importancia estratégica de Etesa dentro del sistema eléctrico nacional y su papel en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

La agencia señaló, además, la posición de liquidez de la empresa y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, elementos que respaldan su perfil financiero. La evaluación de Fitch se suma a una modificación realizada recientemente por S&P Global – National Ratings a la calificación de una emisión de bonos de Etesa por US$300 millones, que quedó en ‘paAAA’, con perspectiva estable.

Esta calificación corresponde al máximo nivel de la escala nacional de S&P Global para Panamá. Entre los factores considerados por la agencia figuran el respaldo del Gobierno de Panamá, la importancia estratégica de Etesa, su condición de operador exclusivo de la transmisión eléctrica nacional, su posición de liquidez y su acceso a los mercados de capital y deuda.

El gerente general de la compañía, Roy Morales, señaló que la perspectiva positiva otorgada por Fitch Ratings es resultado de una gestión enfocada en la planificación y el cumplimiento de objetivos. Etesa opera la red nacional de transmisión eléctrica y tiene entre sus responsabilidades el desarrollo, operación y mantenimiento de esta infraestructura, considerada estratégica para el funcionamiento del sistema eléctrico del país.