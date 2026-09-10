Panamá reúne a más de 400 líderes empresariales para debatir los desafíos de la inteligencia artificial

La quinta edición de la Cumbre de Liderazgo reúne a empresarios y expositores internacionales para analizar los desafíos que enfrentan las organizaciones, desde la disrupción tecnológica hasta la transformación de los modelos de negocio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 400 líderes empresariales y expositores internacionales se reúnen en Panamá durante la quinta edición de la Cumbre de Liderazgo, un encuentro en el que se analizan algunos de los principales desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones, entre ellos la disrupción tecnológica y la transformación de los modelos de negocio.

Uno de los temas centrales de la cumbre es el impacto de la inteligencia artificial y la manera en que las empresas pueden incorporarla de forma estratégica para impulsar la innovación, mejorar sus procesos y mantener su competitividad.

Los expertos coinciden en que la irrupción de nuevas tecnologías está generando cambios profundos en distintas industrias, así como en las expectativas de los consumidores y en la forma en que operan los negocios.

“Estos son movimientos sísmicos que están cambiando industrias completas, expectativas, negocios y modelos de negocio, y los líderes necesitan pensar diferente”, señaló José Miguel Millares, presidente de Greatness Center.

En ese contexto, planteó la necesidad de que las organizaciones analicen qué nuevas oportunidades ofrece la tecnología y cuáles son los riesgos que surgen con estos cambios.

“Tienen que preguntarse: ¿Qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes? ¿Qué nuevos riesgos tenemos en este momento que no teníamos antes? Estas decisiones son sumamente importantes porque, basadas en estas decisiones, se decide el futuro de la organización, su nivel de competitividad y si van a estar aquí en el largo plazo o no”, dijo Millares.

Los especialistas destacaron que las decisiones que adopten actualmente las empresas pueden incidir en su futuro, su capacidad para competir y su permanencia a largo plazo. Durante esta edición de la Cumbre, también se comparten distintas perspectivas sobre cómo dirigir organizaciones en un contexto de cambios acelerados y cómo movilizar a los equipos para transformar los desafíos en oportunidades.

El encuentro busca abordar la manera en que los líderes pueden responder a las transformaciones que están modificando el entorno empresarial y convertir los procesos de cambio en resultados para sus organizaciones.

Con información de Jessica Román