Champions League noticias | Unai Emery revive los fantasmas del pasado en su regreso al Camp Nou

Emery vuelve ahora a enfrentarse al Barcelona en la fase de liga de la máxima competición continental en su primera gran prueba de la temporada en el escenario europeo.

Barcelona, España/El Aston Villa y su técnico Unai Emery visitan el martes en la Champions League al Barcelona en el Camp Nou, un campo donde el entrenador español del conjunto inglés sufre su particular maldición.

Emery, uno de los técnicos españoles más reconocidos, ganador de cinco Europa Leagues, la última la pasada temporada con el Aston Villa, apenas ha logrado tres victorias en las treinta ocasiones en las que se ha enfrentado al Barça con seis equipos diferentes.

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Su racha es especialmente difícil en el Camp Nou, donde en quince partidos sólo una vez ha logrado ganar a los locales: fue en 2022, en la última jornada de LaLiga cuando entrenaba al Villarreal.

De las 21 derrotas vividas por Emery contra el Barça, la más dolorosa es sin duda la de la famosa remontada en el Camp Nou en los octavos de final de la Champions en 2017.

El técnico español entrenaba entonces al PSG, con el que había ganado en la ida 4-0 en la capital francesa a los catalanes, entonces entrenados por Luis Enrique Martínez, actual entrenador de los franceses.

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Dos goles en cinco minutos -

Levantar esos cuatro goles parecía imposible, pero con 4-1 en el marcador al cumplirse el minuto 90 en el Camp Nou, dos goles de Neymar y Sergi Roberto en los cinco minutos de descuento cerraron la remontada más famosa de la historia culé.

La eliminación ante el Barça marcó el paso de Emery por el PSG, con el que ganó todo a nivel doméstico, en las dos temporadas que estuvo, aunque faltó la Champions, el trofeo más ansiado por el equipo francés.

“En París desaproveché la ocasión de convertirme en el mejor entrenador del mundo”, afirmó Emery en una entrevista con France Football en 2020.

Tras caer eliminado con el Barça, el PSG de Emery volvió a quedar apeado en octavos de la Champions al año siguiente por el Real Madrid, a la postre ganador aquel año de su tercera ‘Orejona’ consecutiva.

Emery vuelve ahora a enfrentarse al Barcelona en la fase de liga de la máxima competición continental en su primera gran prueba de la temporada en el escenario europeo.

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El técnico vasco cuenta por victorias sus tres anteriores encuentros contra el Brujas belga, el Fenerbahce turco y el Viking noruego, por lo que el Aston Villa ocupa la segunda plaza de la clasificación por detrás del PSG.

“Están en un gran momento con Unai Emery, que para mí es uno de los mejores entrenadores de Europa”, afirmó el técnico del Barcelona, Hansi Flick, este lunes en rueda de prensa.

El alemán no parece fiarse mucho de las malas estadísticas de su homólogo rival en el Camp Nou.

“Tiene una idea muy clara de cómo quiere jugar tanto en defensa como en ataque y me gusta mucho lo que veo”, añadió Flick, dejando claro que será “un partido duro”.

El Aston Villa llega al encuentro tras empatar 1-1 con el Fulham en la liga inglesa, donde marcha en novena posición, a doce puntos del líder Arsenal.

“Tenemos que seguir adelante y cambiar rápidamente nuestra mentalidad antes del próximo partido del martes en la Champions contra el Barcelona”, dijo Emery tras ese encuentro.

Emery vuelve a Barcelona para poner a prueba a un Barça, que tras perder con PSG en Champions y Real Madrid en LaLiga, necesita reaccionar ante los ingleses.

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