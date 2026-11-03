Decomisan 914 paquetes de presunta marihuana en Darién; dos personas aprehendidas

El operativo se realizó en Playa Muerto, con participación del Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público. También fueron incautados celulares, dispositivos GPS y una embarcación con dos motores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 914 paquetes de presunta marihuana fueron decomisados en el sector de Playa Muerto, provincia de Darién, durante un operativo en el que dos personas resultaron aprehendidas, informó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La acción fue desarrollada por unidades de Antinarcóticos de la Primera Brigada Oriental, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval y en coordinación con el Ministerio Público, como parte del Plan Firmeza y las operaciones “Fiestas Patrias” y “Escudo de Acero”.

Según el reporte del Senafront, los paquetes eran rectangulares y estaban forrados con cinta adhesiva. Se presume que contienen marihuana, aunque el comunicado no detalla los resultados de pruebas que confirmen el tipo de sustancia.

Durante la intervención también se incautaron teléfonos celulares, dispositivos de posicionamiento global (GPS) y una embarcación equipada con dos motores.

Las dos personas aprehendidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias judiciales correspondientes.

El Senafront indicó que mantiene operaciones de vigilancia e interdicción en las costas de Darién para combatir el narcotráfico e impedir que organizaciones criminales transnacionales utilicen el territorio panameño.