MiAmbiente refuerza vigilancia en Camino de Cruces tras detectar un caso de malaria en un funcionario

El parque permanece abierto al público y mantiene medidas de prevención tras confirmarse un caso entre su personal. En el sector colindante de Merca Panamá se reportan 85 casos positivos, según informó MiAmbiente con base en datos del Minsa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un funcionario del Parque Nacional Camino de Cruces dio positivo a malaria, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que reforzó las medidas de vigilancia sanitaria en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa). El trabajador recibe seguimiento médico y el resto del personal continúa bajo monitoreo preventivo.

El caso fue confirmado mediante una prueba rápida durante una jornada de evaluación realizada el 2 de noviembre, en la que especialistas del Departamento de Epidemiología del Minsa tomaron muestras de sangre al personal del parque y de la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre.

De acuerdo con el comunicado de MiAmbiente, en el sector de Merca Panamá, colindante con el área protegida, se han detectado 85 casos positivos, según datos del Minsa. La institución no precisó si el funcionario está incluido en esa cifra.

Fumigación y seguimiento al personal

Las acciones de control sanitario comenzaron el 28 de octubre con una fumigación nocturna mediante un vehículo especializado. El 2 de noviembre se efectuó una fumigación manual integral y, entre el 2 y el 3 de noviembre, se desarrollaron inspecciones y labores conjuntas para identificar y eliminar posibles criaderos de mosquitos.

Las intervenciones abarcaron la sede del parque, el área de campamento de los cursos de formación básica de guardaparques y la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre. También se reforzaron la limpieza y el mantenimiento de las áreas verdes, y se entregaron repelentes e insumos de protección al personal.

Como parte del seguimiento epidemiológico, el 5 de noviembre se realizará una nueva toma de muestras de sangre a los trabajadores. MiAmbiente explicó que esta evaluación responde a que el parásito puede no detectarse en las pruebas iniciales.

El Minsa también capacitó al personal sobre los síntomas de la malaria, sus formas de transmisión, las medidas de protección y la identificación de criaderos del mosquito transmisor. Las próximas evaluaciones permitirán determinar si se requieren nuevas intervenciones.

El parque continúa abierto

MiAmbiente indicó que el Parque Nacional Camino de Cruces permanece abierto al público y opera con medidas de prevención.

A los visitantes se les recomienda utilizar repelente, vestir camisas de manga larga y pantalones largos durante los recorridos. Entre las medidas para las instalaciones también figuran el mantenimiento de mallas de protección y mosquiteros en ventanas y camas, así como el seguimiento de las autoridades sanitarias.