Instalarán contenedores para albergar a bomberos de Santiago tras daños en su cuartel

Los módulos serán ubicados en la barriada Urracá. En Veraguas también se reportan afectaciones en otras instalaciones y en tres vehículos de la institución.

Santiago, Veraguas/Los bomberos de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, serán albergados temporalmente en contenedores debido a los daños que sufrió el cuartel Juan R. Brin por el sismo. Los preparativos para instalar estas estructuras ya comenzaron en la barriada Urracá.

Eduardo Chen, jefe de los bomberos de Veraguas, indicó que se espera la llegada de los contenedores entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. Mientras tanto, se acondiciona el espacio donde serán colocados.

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Las afectaciones en las instalaciones de los bomberos se extienden a Mariato, Las Palmas, Soná y Santiago. Además de los daños estructurales, se reportan averías en dos vehículos tipo pickup y una unidad de extinción de incendios.

El cuartel de la ciudad de Santiago será demolido debido a sus afectaciones estructurales. En Soná, las instalaciones colapsaron durante el terremoto del pasado 9 de octubre.

Con información de Ney Castillo.