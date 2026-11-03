Con 34 delegaciones, David conmemora los 123 años de separación de Colombia

Durante los actos, las autoridades destacaron la importancia de mantener la unión, especialmente ante los momentos difíciles que atraviesa el país.

David, Chiriquí/Con un llamado a fortalecer la unidad y trabajar por el desarrollo de la provincia y el país, Chiriquí conmemoró este 3 de noviembre los 123 años de separación de Panamá de Colombia, con actos solemnes en el distrito de David.

Las actividades comenzaron con la izada del pabellón nacional, que tuvo como abanderado al empresario y productor José Aníbal Tribaldos. El orador de fondo fue el estudiante Carlos Díaz, quien representará a Chiriquí en el Concurso Nacional de Oratoria.

Durante los actos, las autoridades destacaron la importancia de mantener la unión, especialmente ante los momentos difíciles que atraviesa el país.

“Por los momentos que estamos pasando son momentos que cada día nos tienen que fortalecer más y aprovechar este espacio que podemos hoy rendir honor y tributo a nuestra patria, que de mejor forma lo podemos hacer trabajando, uniéndonos y echando para adelante nuestro país”, expresó Joaquín De León, alcalde del distrito de David.

Por su parte, la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, recordó los 123 años de separación de Colombia y reiteró el llamado a fortalecer los lazos entre los panameños.

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“Una nación fuerte, pero también nos unimos a ese llamado de ser más hermanados, tener ese compromiso de trabajar unidos por todos”, manifestó.

El estudiante Carlos Díaz, encargado del discurso de fondo, destacó que el compromiso con el país debe reflejarse en las acciones cotidianas de sus ciudadanos.

“La patria no se construye solamente recordando una fecha histórica. Se construye todos los días con nuestras acciones, con nuestras decisiones”, expresó.

Luego del acto solemne y la sesión del Concejo Municipal, se dio paso al desfile patriótico por las principales calles del distrito de David.

En esta jornada participaron 34 delegaciones, entre bandas de centros educativos de primaria y secundaria, así como bandas independientes.

Con información de Demetrio Ábrego