Ulloa exhorta a los panameños a mantener la unidad y solidaridad con los afectados por el terremoto

El arzobispo de Panamá pidió mantener la ayuda a las familias afectadas por el terremoto y dejar a un lado las divisiones durante el Te Deum por los 123 años de vida republicana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La solidaridad de los panameños con las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre fue uno de los principales mensajes del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, durante el Te Deum celebrado este 3 de noviembre en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, en el Casco Antiguo.

Ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, ministros de Estado y otras autoridades, Ulloa recordó que la conmemoración de los 123 años de vida republicana llega en un momento de dolor para numerosas familias que han perdido sus viviendas y enfrentan la incertidumbre tras los daños ocasionados por el sismo.

“Celebramos nuestra patria, sí, y somos conscientes de que hay hogares destruidos, templos afectados, comunidades heridas y personas que viven entre la incertidumbre y la esperanza. También recordamos con dolor a las tres personas que perdieron la vida y expresamos nuestra cercanía con sus familias”, manifestó.

El arzobispo destacó las muestras de apoyo y generosidad que han surgido en medio de la emergencia, con personas que han compartido lo que tienen y voluntarios que han llegado a comunidades afectadas para brindar asistencia.

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“En medio del dolor hemos sido testigos de algo que nos debe llenar de esperanza: la grandeza del pueblo panameño por ayudar a quienes más lo necesitan. La mayor riqueza de Panamá está en su gente”, expresó.

Ulloa también hizo un llamado a no abandonar a quienes todavía necesitan ayuda y agradeció a las entidades, organizaciones sociales, organismos de emergencia, comunidades religiosas, empresarios y ciudadanos que han colaborado desde el primer momento.

“El terremoto ha sacudido nuestra tierra, pero no ha podido derrumbar nuestra solidaridad”, afirmó.

En ese sentido, pidió mantener el compromiso con las personas afectadas y recordó que la reconstrucción del país también requiere unidad y acciones concretas.

“No bajemos la guardia de la solidaridad”, exhortó, al tiempo que señaló que Panamá necesita dejar a un lado aquello que divide a sus ciudadanos.

La reconstrucción también es preservar la memoria

Durante su mensaje, Ulloa se refirió a los daños que sufrieron varios templos a raíz del terremoto y destacó la importancia de recuperarlos, no solo por su infraestructura, sino por su valor histórico y cultural.

Recuperar estos edificios, explicó, significa preservar la memoria, las raíces y una parte fundamental de la identidad del país.

El arzobispo también invitó a los panameños a reflexionar sobre su responsabilidad con la nación y con quienes atraviesan momentos difíciles.

“Panamá no se construye solamente desde los grandes cargos ni con grandes discursos, Panamá se construye cada día con lo que hacemos por los demás”, señaló.

Al recordar las consecuencias del terremoto, Ulloa expresó: “La patria nos duele, pero sabemos que vamos a superar todo lo que vivimos”.

En el Te Deum participaron representantes de diferentes tradiciones religiosas, unidos en un acto de respeto y amor por Panamá. Durante la jornada también se otorgó al abanderado de los actos patrios, Ricardo Gago, una imagen de Santa María La Antigua firmada por el papa León XIV.